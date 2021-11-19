«No Smoking Quiz» в Бобруйске

Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь» в самом разгаре, а вместе с этим все больше людей избавляются от сигарет и выбирают здоровый и безопасный образ жизни. Интеллектуальная игра «NoSmokingQuiz» прошла в Бобруйском агро-экономическом колледже. Спасатели совместно с БРСМ собрали лучшие умы учебного заведения и предложили выяснить: «Кто же самое сильное звено». Quiz традиционно начался с разминки, но чем дальше продвигалась игра, тем жарче становилось.

В рамках игры ребята вспомнили все правила безопасности, а также узнали немало нового. Например, работники Бобруйского ГРОЧС рассказали о опасности курения в постели, необходимости выключать электроприборы, уходя из дома, и в очередной раз акцентировали внимание на личной ответственности за свою безопасность.

Игра завершилась, и хоть участники шли нос к носу, жюри, состоящее из представителей БРСМ, подвели итоги и объявили победителей. Самых сообразительных ждал сладкий приз от спасателей. Но самая главная награда – это знания о безопасности, которые останутся у ребят на всю жизнь. Помните – ваша безопасность в ваших руках.

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