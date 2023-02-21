Никто не забыт, ничто не забыто

Таков лейтмотив прошедшего 20 февраля мероприятия, приуроченного ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, в котором приняли участие футболисты и тренерский штаб ФК «Белшина».

Прослушав суровую историю об обороне Бобруйска в 1941-м, о годах оккупации, об освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков, «шинники» возложили живые цветы к памятнику-танку на могиле генерал-майора Б.С. Бахарова.

– Мы, футболисты «Белшины», как и вся молодежь Беларуси, склоняем головы перед немеркнущим подвигом наших предков, в жестоких сражениях отстоявших свое Отечество. Мы гордимся их самоотверженностью и несокрушимой силой духа, – отметил защитник команды Артур Слабашевич.

– Беларусь никогда не была и не будет источником зла и насилия. Неоспоримой ценностью для белорусов всегда выступал и выступает мир. Об этом свидетельствует вся наша многовековая история. Подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне всегда будет для нас образцом героизма и любви к Родине, – добавил Павел Чикида.

– Неслучайным стало объявление в нашей стране 2023-го Годом мира и созидания. В то время, когда наши западные и южные соседи бездумно втягиваются в воронку военного противостояния, наше государство прилагает все усилия для сохранения мира и спокойствия. Мы хотим жить под мирным небом, – подытожил хавбек Кирилл Леонович.

Затем «красно-черные» вместе с председателем городского Совета ветеранов Натальей Коноваловой навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Волчека. 96-летний Михаил Тимофеевич рассказал интересные факты из своей биографии, о том, как был связным и разведчиком в партизанском отряде, как воевал в составе регулярных войск, как после контузии вернулся домой и в мирное время учился в музыкальном училище, а потом 26 лет работал преподавателем по классу баяна в детской музыкальной школе… Футболисты с интересом задавали вопросы о наградах, о самых трудных минутах на войне и… об увлечениях Михаила Тимофеевича в молодости волейболом и футболом.

– Считаю, что подобные встречи очень нужны и важны. И не только в преддверии праздника, – отметил вратарь «Белшины» Алексей Харитонович. – Здорово, что клуб организовывает такие мероприятия. Увы, таких людей, как Михаил Тимофеевич, с каждым годом становится все меньше и меньше. Мы же, молодежь, должны всегда помнить о них и знать о подвиге, который они совершили ради нас, ради мирного неба.

Александр Анташкевич

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