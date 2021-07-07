Никто, кроме них! Новое пополнение военнослужащих прибыло в 5 отдельный специальный милицейский батальон
93 0
0
/Будет дополнено и обновлено/.
Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.
0
Читайте
также
также
-
Никто, кроме них! Новое пополнение военнослужащих прибыло в 5 отдельный специальный милицейский батальон
-
Здесь научат дом построить. Абитуриентов приглашают в Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж
-
Жизнь на бегу. История белоруса, который пешком обошел весь СССР
-
На базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка открылся военно-патриотический лагерь (обновлено)
-
Министерство труда назвало топ востребованных профессий по отраслям
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости