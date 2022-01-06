Николай Силков: Всебелорусское народное собрание — яркий пример народовластия

Николай Силков, главный редактор УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё»:

- Конституция, как любой закон, должна соответствовать требованиям времени. И ее новый проект учел произошедшие в нашей стране изменения. В том числе и то, что наша республика, построив БелАЭС, развивает атомную энергетику в мирных целях.

Нововведениями и изменениями прописано определенное увеличение полномочий политических партий. Особенно за счет возможности выдвижения кандидатов. И мне, конечно же, хотелось бы знать, насколько это позволит разнообразить политическую жизнь в стране.

По образованию я историк. В связи с этим не могу не отметить изменение, которое, на мой взгляд, нужно было ввести давно. Имею ввиду отношение белорусов к своей истории, в том числе к событиям Великой Отечественной войны. Собственно говоря, мы закрепили в Конституции то, что и так было, но теперь обрело высший правовой статус.

Ну и, конечно же, особый интерес вызвала глава 3 о Всебелорусском народном собрании. Считаю, это один из самых ярких примеров народовластия. Предельная численность ВНС - 1200 человек. И я думаю, такое количество делегатов позволит учесть интересы абсолютно всех слоев населения. Конечно, сейчас возникает немало вопросов, о том, как будет избираться состав ВНС. На мой взгляд, возможно оптимальным будет выдвижение со стороны депутатского корпуса. Ведь депутат - это человек, который уже обладает доверием народа на своем участке, а значит, может не только на прямую общаться с людьми, но и выносить их проблемы на более высокий уровень, нежели местный, районный или городской.

Статьей 81 оговорено, что одно и то же лицо может быть Президентом не более 2 сроков. Но как показывает общемировая практика, этого времени не всегда хватает президенту, особенно если он хорошо исполняет свой долг и ратует за развитие и процветание страны. Зачастую в современном мире можно изменить ситуацию к худшему, обнулить с уходом человека не только все завоевания, которые были, но и лишить страну стабильности и поступательного движения вперед. Поэтому, всем нам необходимо принять активное участие в обсуждении проекта Основного закона нашей страны, и внести свой вклад в дальнейшее развитие нашей Беларуси.