Николай Силков: «В современном обществе есть острый запрос на правдивую информацию»
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Новый председатель Бобруйской городской организации общества «Знание»:
– Общество «Знание» – организация с богатой историей и традициями, на которую возложена важная функция – донесение достоверной информации. В современном обществе есть острый запрос на правдивую информацию и борьбу с фейками. Поэтому мы с нашей командой сконцентрируемся на распространении широких знаний об истории страны, о роли государства, демократических институтов, новшествах в законодательстве, будем открыто беседовать с горожанами по самому широкому спектру тем на злобу дня. В планах у нас много проектов – интересно будет всем!
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