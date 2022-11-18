Николай Силков: «В современном обществе есть острый запрос на правдивую информацию»

Новый председатель Бобруйской городской организации общества «Знание»:

– Общество «Знание» – организация с богатой историей и традициями, на которую возложена важная функция – донесение достоверной информации. В современном обществе есть острый запрос на правдивую информацию и борьбу с фейками. Поэтому мы с нашей командой сконцентрируемся на распространении широких знаний об истории страны, о роли государства, демократических институтов, новшествах в законодательстве, будем открыто беседовать с горожанами по самому широкому спектру тем на злобу дня. В планах у нас много проектов – интересно будет всем!