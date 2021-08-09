Николай Силков и Виктория Сепсалёва примут участие в «Большом разговоре с Президентом»

"Большой разговор с Президентом" пройдет сегодня. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.

Участвовать в "Большом разговоре" от имени медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» будут главный редактор Николай Петрович Силков и заведующий отделом печатных и электронных СМИ Виктория Григорьевна Сепсалёва.