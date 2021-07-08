Николай Добыш уже больше 40 лет трудится на Днепро-Березинском предприятии водных путей

Профессиональный праздник – День работников водного транспорта – 4 июля командир-механик земснаряда Николай ДОБЫШ встретил на рабочем месте. Николай Иванович уже больше 40 лет трудится на Днепро-Березинском предприятии водных путей и ни разу не пожалел о выбранной профессии.

Удивительно, но, наверное, сама судьба привела вчерашнего школьника в речной флот. Он ехал на первые занятия в строительный техникум и случайно в троллейбусе увидел объявление в газете, что Гомельское профессиональнотехническое училище №30 речного флота набирает штурманов и механиков. Это и решило всю его дальнейшую жизнь. Забрав документы, которые не хотели отдавать, приехал в Гомель, где никто не ждал. Начало учебного года, списки сформированы, ребята уже сидят в машинах, чтобы ехать «на картошку». И все-таки Николая приняли на учебу. По распределению направили на работу в Бобруйск, где Николай Добыш на практике освоил нелегкую профессию и до сих пор ответственно трудится на земснаряде. Это инженерное сооружение оборудовано механизмами и устройствами, чтобы углублять реки, очищать водоемы, добывать песок и выполнять другие работы. Командир-механик управляет этой большой и сложной конструкцией из рубки.

Николай Добыш отвечает не только за исправное состояние техники, к которой относится бережно и по-хозяйски, но и за работу людей, учитывая все нормативные документы по охране труда и безопасности на производстве. В его нынешней команде отец и сын – Аркадий и Владимир Койпиши, спокойные, уравновешенные, с которыми легко работать и находить общий язык. Повар Татьяна Балында замечательно готовит, балует маленький коллектив домашними вкуснейшими блюдами и выпечкой, которые создают команде хорошее настроение. Вообще старшее поколение, по мнению Николая Ивановича, отличается трудолюбием, добросовестностью и надежностью. Этими же качествами обладает и сам, с обязанностями справляется отлично и работает с полной отдачей сил.

– Человек положительный со всех сторон, исполнительный, доброжелательный, аккуратный, авторитетный и уважаемый в коллективе, наставник и пример для молодежи. Ежегодно берем студентов на практику и направляем к Николаю Ивановичу, чтобы передавал опыт, – рассказал главный инженер предприятия Евгений СИЛИВОНЧИК. Среди ребят – будущих речников – в Светлогорском колледже ходят байки о Николае Добыше как о строгом, но справедливом наставнике. – Потому что я заставляю всех работать, не отлынивать, требую, чтобы чистота в каютах были и порядок, – улыбается Николай Иванович.

– У меня проходили практику такие хорошие молодые хлопцы, которые прекрасно меня понимали. Сейчас звонят: «Николай Иванович, когда будете в Светлогорске? Хотим прийти засвидетельствовать свое почтение». Приятно, конечно. Ребята заходят ко мне в гости, много было учеников за эти годы. Жаль, молодежь не задерживается у нас – тяжелая работа на реке.

Команда земснаряда «дрейфует» по речным просторам: сегодня на одном месте, через неделю могут отправиться на другое, где необходимо позаботиться о реке. Сейчас Добыш руководит работой на участке Днепра возле Могилева. Рабочий день построен по графику с 8 утра, но у него свое расписание.

– Если хороший командир, он гораздо раньше всех встает, чтобы все проверить, – считает Николай Добыш. – Я вот сегодня в 5 утра пошел на земснаряд, кое-какие ремонтные работы выполнил, а потом команда поднялась. Позавтракали, и ровно без пяти минут 8 все были на борту и начали работать.

Весь день проходит в заботах и энергичном труде, несмотря на капризы погоды, под дождем или палящим летним солнцем. На первом месте у команды всегда качественное выполнение поставленных задач. За высокий профессионализм и преданность делу Николай Добыш награжден нагрудным знаком «Ганаровы транспартнiк», многочисленными грамотами, медалью «За трудовые заслуги». «Я очень люблю свою работу и без нее себя не представляю в жизни», – говорит Николай Иванович.