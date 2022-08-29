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Нигерия стала первой страной, запретившей рекламу с белыми актерами

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Нигерия стала первой страной, запретившей рекламу с белыми актерами

В Нигерии был введен запрет на съемки в рекламе иностранных моделей. Об этом информирует The Times.

Источник подчеркивает, что Нигерия стала первой страной, запретившей «рекламу с белыми актерами».

Новое правило будет действовать с октября. Иностранцы не смогут сниматься в рекламе или озвучивать ее. Власти объяснили подобное решение «политикой развития местных талантов».

«10-20 лет назад в половине рекламных роликов снимались иностранцы, а все голоса за кадром были с британским акцентом. Нас около 200 миллионов. Вы хотите сказать, мы не можем найти местных актеров?», – заявил президент Ассоциации рекламных агентств Нигерии Стив Бабаеко.

По словам Стива Бабаеко, новое правило продиктовано национальными интересами Нигерии – молодежь должна испытывать гордость за свой народ.

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