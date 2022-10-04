Нигериец с поддельным паспортом пытался выехать из Беларуси в Польшу

Установлено, что африканец 2001 года рождения приобрел паспорт гражданина Италии. После чего на автобусе сообщением «Гомель-Варшава» попытался выехать в Польшу в поисках лучших условий жизни.

В настоящее время нарушитель находится в ИВС Брестской пограничной группы. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК Республики Беларусь (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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