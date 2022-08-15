Ничья равная победе! ФК «Белшина» – ФК «БАТЭ»: 2:2

В минувшее воскресенье в матче 17 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» футболисты «Белшины» в гостях, уступая со счетом 0:2, сумели вырвать ничью у лидера первенства – борисовского «БАТЭ» – 2:2.

Со стартового свистка главного арбитра встречи на правах хозяев и лидера чемпионата инициативой завладели «желто-синие». Шинники же грамотно оборонялись. И, забегая вперед, констатируем факт, что трижды в этом матче за «красно-черных» сыграла и перекладина ворот Артема Денисенко (видать, на этот раз Фортуна была на нашей стороне). Однако счет не в пользу «Белшины» изменился на 38-й минуте. С пенальти вывел свою команду вперед Валерий Громыко – 0:1. При таких цифрах на табло «Борисов-Арены» команды ушли на перерыв.

Начало второй 45-минутки не сулило для гостей ничего хорошего. Игровой инициативой по-прежнему владели борисовчане, и на 50-й минуте еще и увеличили разрыв в счете. Но «Белшина» ехала в Борисов если не за победой, то точно не проигрывать. На 73-й минуте капитан «красно-черных» Илья Васильев точным ударом со штрафного вселяет надежду своим болельщикам – 1:2. А через 12 минут вышедший на замену Дмитрий Гомза сравнивает счет! В добавленное судьей время мяч еще раз побывал в сетке ворот «Белшины», но гол не был зафиксирован, так как забивался из положения «вне игры».

…Когда автобус с ФК «Белшина» отъезжал от стадиона, одна из болельщиц «БАТЭ» показала два больших пальца вверх – «Спасибо за игру!».

– Мы понимали, что будет игра с непростым соперником и целенаправленно к ней готовились, невзирая на сложности с составом, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Белшины» Альберт Рыбак. – Да, что-то не получилось, но считаю, что мы добились положительного итога. Ребята старались, ребята выложились. Думаю, результат этой встречи – заслуженный.

Следующую встречу «красно-черные» проведут опять же в гостях 20 августа. В соперниках – ФК «Гомель». Начало противостояния в 18.00.

Александр АНТАШКЕВИЧ. Фото автора.