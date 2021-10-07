Ни кухни, ни денег… Бобруйчанка столкнулась с мошенниками: как действовать в подобной ситуации
bobrlife.by 108 0
Бобруйчанка Юлия БОРОВИКОВА обратилась в редакцию газеты с серьезной проблемой: она столкнулась с фактом мошенничества и хочет понять, как действовать в подобной ситуации.
Началось все с того, что в «Инстаграме» девушка увидела страничку с рекламой мебельной фирмы «Е-Мебель», которая изготавливала кухни. Юлю заинтересовали модели, и она решила оформить заказ. Были составлены дизайн проекта, договор, внесены деньги по пред оплате, но потом что-то пошло не так.
– Договор был составлен в декабре 2020 года на установку кухни в апреле 2021-го. Все это время владелец фирмы общался со мной, отвечал на любые вопросы, был постоянно на связи. За этот срок я заплатила ему 1840 долларов по предоплате, общая стоимость кухни – 2400 долларов. Затем мы перенесли установку на май, так как еще не успели сделать ремонт в квартире. Когда подошел срок, человек стал юлить, рассказывать о семейных проблемах и проволочках с поставщиками. Так тянулось до конца августа. 135 рабочих дней с момента заключения договора давно истекли, а мы так и не получили кухню и не смогли вернуть назад свои деньги. В сентябре человек попросту исчез, перестал выходить на связь, его мобильный недоступен. Как выяснилось, пострадавшими оказались не только мы с семьей. Тех, кого исполнитель обманул, набралось около 10 человек. Мы обратились в общество защиты прав потребителей, где узнали, что этот человек не зарегистрирован в качестве ИП, не числится в реестре и, следовательно, незаконно осуществляет свою деятельность. В УВД мы написали заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Сейчас этот человек в розыске, – рассказывает Юлия.
Бобруйчанка интересуется, как в такой ситуации можно вернуть денежные средства, если у человека нет имущества и он не числится индивидуальным предпринимателем?
Отвечает адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Ольга МАЕВСКАЯ:
Для Юлии существует два возможных варианта.
- Если по коллективному заявлению будет возбуждено уголовное дело и Боровикова Юлия будет признана потерпевшей, то у нее появится право обратиться в органы предварительного расследования или в суд с гражданским иском. В гражданском иске можно просить взыскать с обвиняемого сумму материального вреда, причиненного преступлением (фактически всю переданную обвиняемому сумму), и компенсацию морального вреда. При вынесении обвинительного приговора требования гражданского истца будут разрешены. Кроме того, в рамках предварительного расследования будут предприниматься меры к розыску имущества обвиняемого, а при обнаружении такого на него будет наложен арест. При обращении с гражданским иском в уголовном процессе государственная пошлина не уплачивается.
- Боровикова Юлия имеет право в любой момент обратиться в суд с исковым заявлением в рамках гражданского судопроизводства. До обращения в суд необходимо обратиться с досудебной претензией, в которой следует обязательно указать, что Вы просите расторгнуть договор и вернуть Вам уплаченную сумму. Только после этого можно обратиться в суд с исковым заявлением. Если второй стороной по договору выступала фирма «Е-мебель», то есть возможность применить нормы законодательства о защите прав потребителей. Это дает возможность на получение компенсации морального вреда, исключает необходимость оплаты госпошлины за обращение в суд. Если же договор был заключен с физическим лицом, то нормы законодательства о защите прав потребителей не применяются и Юлия имеет право только на расторжение договора и возврат уплаченной суммы.