Ни кухни, ни денег… Бобруйчанка столкнулась с мошенниками: как действовать в подобной ситуации

Началось все с того, что в «Инстаграме» девушка увидела страничку с рекламой мебельной фирмы «Е-Мебель», которая изготавливала кухни. Юлю заинтересовали модели, и она решила оформить заказ. Были составлены дизайн проекта, договор, внесены деньги по пред оплате, но потом что-то пошло не так.

– Договор был составлен в декабре 2020 года на установку кухни в апреле 2021-го. Все это время владелец фирмы общался со мной, отвечал на любые вопросы, был постоянно на связи. За этот срок я заплатила ему 1840 долларов по предоплате, общая стоимость кухни – 2400 долларов. Затем мы перенесли установку на май, так как еще не успели сделать ремонт в квартире. Когда подошел срок, человек стал юлить, рассказывать о семейных проблемах и проволочках с поставщиками. Так тянулось до конца августа. 135 рабочих дней с момента заключения договора давно истекли, а мы так и не получили кухню и не смогли вернуть назад свои деньги. В сентябре человек попросту исчез, перестал выходить на связь, его мобильный недоступен. Как выяснилось, пострадавшими оказались не только мы с семьей. Тех, кого исполнитель обманул, набралось около 10 человек. Мы обратились в общество защиты прав потребителей, где узнали, что этот человек не зарегистрирован в качестве ИП, не числится в реестре и, следовательно, незаконно осуществляет свою деятельность. В УВД мы написали заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Сейчас этот человек в розыске, – рассказывает Юлия.

Бобруйчанка интересуется, как в такой ситуации можно вернуть денежные средства, если у человека нет имущества и он не числится индивидуальным предпринимателем?

Отвечает адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Ольга МАЕВСКАЯ:

Для Юлии существует два возможных варианта.