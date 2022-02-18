Незаменимая вещь в быту. День батарейки

В середине февраля отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый человек. Это День батарейки (Battery Day).

18 февраля 1745 года родился итальянский учёный-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения – вольт. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

Открытие это, основанное на преобразовании химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов (пластины меди и цинка) в кислоту, было совершено Вольта в 1800 году.

Со временем изобретение итальянского физика получило огромное распространение. Сегодня батареи и аккумуляторы играют очень заметную роль в жизни человека. Это и стало поводом к учреждению праздника, именуемого Днём батарейки (Battery Day), отмечаемого ежегодно 18 февраля в день рождения учёного.

Праздник носит неофициальный характер, но распространился по всему миру и отмечается во многих странах. К этому дню бывают приурочены научные конференции, выставки, лекции. Нет информации о том, кто и когда впервые праздновал эту дату.

Участники мероприятий, приуроченных к празднику, напоминают о том, какую роль в нашей жизни играют сегодня батареи и аккумуляторы – наиболее доступные источники питания, позволяющие пользоваться многими благами жизни без привязки к электросети. Смартфоны, наручные часы, будильники, светильники, портативные колонки, ноутбуки, компьютерные мыши и клавиатуры, роботы-пылесосы, фонарики – этот список можно продолжать долго.

А автолюбители? Часто ли и многие ли из них задумываются о том, что без аккумулятора, их автомобиль пришлось бы каждый раз заводить при помощи пусковой рукоятки, о которой сегодня мало кто помнит, а большинство даже не представляет себе, что это такое. С трудом можно себе представить хрупкую современную девушку вращающую «кривой стартёр», как называли пусковую рукоятку в просторечии. А зимой?

Всё шире получают распространение и электродвигатели, использующие в качестве питания аккумуляторные батареи. Учёные продолжают работать над их ёмкостью, ресурсом, экологичностью и скоростью зарядки, безопасностью.

Участники праздничных мероприятий не забывают и об экологической стороне вопроса, связанного с грамотной утилизацией батарей и аккумуляторов, уделяя ему особое место.

по материалам calend.ru