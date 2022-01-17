Незаконное получение более 1 млн. рублей бюджетных средств выявил КГК Могилевской области в сфере ЖКХ

В 2021 году Комитетом госконтроля Могилевской области проверена деятельность 7-ми предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в которых выявлены многочисленные нарушения законодательства.



- Среди основных: незаконное получение бюджетных средств в общей сумме более 1 млн. рублей,неэффективное использование государственного имущества, нерациональное расходование топливно-энергетических ресурсов, ненадлежащая эксплуатация производственных объектов, нарушения порядка осуществления госзакупок, сдачи имущества в аренду, ведения бухгалтерского учета, - сообщили в пресс-службе КГК региона. - Результаты проверок рассмотрены на заседаниях коллегии Комитета, заинтересованным госорганам и организациям направлены предложения по исправлению ситуации.

Нарушителям предписано вернуть в бюджет (с процентами) незаконно полученные денежные средства. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 79 работников коммунальных служб. Отдельные материалы проверок переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.

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