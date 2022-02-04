Незаконно охотились и рыбачили. В Могилевской области выявлены несколько случаев браконьерства

30 января в последний день осенне-зимнего сезона охоты на территории Могилевской области сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира выявлено два случая браконьерской добычи охотничьих животных. Об это рассказал заместитель начальника Могилевской облинспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

- Вблизи деревни Ламбово задержано трое охотников, осуществлявших охоту на мелкую пушную дичь, которые подозреваются в совершении незаконной охоты, в результате которой добыта косуля, на территории охотничьих угодий Бобруйской райоргструктуры Белорусского общества охотников и рыболовов, - продолжил собеседник. - Вред, причиненный окружающей среде, составил 120 базовых величин (3840 рублей). Вызванной на место преступления следсивенно-оперативной группой Бобруйского РОВД возбуждено уголовное дело по статье УК РБ «Незаконная охота». В ходе проведенного осмотра домовладений одного из задержанных охотников обнаружено и изъяты незаконно хранящиеся патроны к нарезному оружию и 7 мешков с рыболовными сетями, невод, бредень и прочие запрещенные орудия рыболовства.

По факту незаконного хранения боеприпасов к нарезному оружию проводится проверка и решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

- В связи с имеющейся информацией о незаконной добыче лося проведен санкционированный прокурором Осиповичского района осмотр домовладения жителя деревни Станция Ясень, - говорит о втором случае Сергей Радкевич . - В ходе осмотра в жилом доме и на дворовой территории обнаружено мясо и останки лося. А также незаконно хранящаяся рыболовная сеть и патрон к нарезному оружию. На место вызвана СОГ Осиповичского РОВД. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по двум статьям УК РБ.

Если вы стали свидетелем нарушения (готовящегося нарушения) природоохранного законодательства, сообщите об этом по «Телефону доверия» Могилевской облинспекции охраны животного и растительного мира (8-0222) 274-000 (круглосуточно) или (8-0222) 21-10-56. Или на е-mail Mogilev_OI@gosinspekciya.gov.by (можно прикрепить фото и/или видео).