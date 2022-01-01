Невосполнимая утрата. Не стало старейшего журналиста Бобруйщины Александра Ивановича Удодова

Чуть больше месяца назад, к 103-летию "Бабруйскага жыцця", Александр Иванович дал интервью нашей газете.

Его журналистская карьера началась в 1979 году в районной газете «Іскра». Те, кто хорошо знаком с его публицистическим творчеством, не могут не отметить, как грамотно, логично и интересно излагает информацию Александр Иванович. А предпосылки к этому зародились буквально сызмальства. В четыре года простой деревенский мальчишка (а родом он из деревни Галузы) научился читать и «съедал» детские книжки, которые ему «поставлял» дед Макар и которые удавалось взять в сельской библиотеке. Возможно, повлияли безмерная любовь к чтению и развившаяся вместе с ним зрительная память, а может быть, врожденное языковое чутье (без которого журналисту бывает несладко), но грамотность пришла будто сама собой: без всяких грамматических правил ни в диктантах, ни в сочинениях не допускал ошибок. Видимо, поэтому и появилась тяга к письму. В седьмом классе сочинил сказку, которую опубликовали в журнале для подростков.

Окончив неполную среднюю школу, юноша поступил в столичный политехнический техникум, а после второго курса отправился в ряды Вооруженных Сил. Во время отпуска написал в Чаусскую районную газету заметку и получил первый гонорар. На службу ему потом пришло письмо от редактора «районки», который предложил молодому человеку обратить внимание на журналистику. Когда Александр вернулся после срочной службы, для него в газете нашлась вакансия корреспондента отдела сельского хозяйства. В течение года Удодов писал о простых людях и их нелегком труде. Потом женился и переехал к молодой супруге в Бобруйск, но решил остаться в профессии – поступил на журфак БГУ.

В нашей газете (она тогда называлась «Камуніст» и освещала жизнь города и района) места не оказалось, и Александр Иванович устроился в газету «За ударный труд», рассказывающую о тружениках Белорусского шинного комбината и о самом производстве (это предшест­венница современного «Шинника»). А буквально через год появилась вакансия в «Камунісце». И снова журналист оказался «в своей тарелке» – попал в сельхозотдел, ездил по району, знакомил читателей с ударниками, писал о жатве, надоях молока, сборе урожая овощей и фруктов и многом другом, чем занимаются хлеборобы, животноводы, зоотехники и прочие, прочие люди, причастные к труду на селе.

В 1981 году было принято решение о разделе городской и районной информации, и на свет появилась газета «Трыбуна працы». Возглавил ее Сергей Кобля. Александр Казак стал его заместителем. Александр Удодов заведовал отделом писем. Спустя время его назначили ответственным секретарем – тем, в объективе внимания которого все касающиеся издания вопросы. А в 1988-м Александр Иванович стал редактором «Трыбуны». Вспоминает, что непросто работалось. Особенно в начале 90-х прошлого века, когда нужно было в буквальном смысле слова добывать бумагу, без которой в печатном СМИ и делать-то нечего, и деньги на зарплату и аванс работникам. Пытались, конечно, держаться на плаву, но ситуация не улучшалась. Спустя шесть лет журналиста приняли собкором по Бобруйску в «Могилевскую правду», а потом в «Могилевские ведомости». Еще через пару лет Удодова пригласили в «Вечерний Бобруйск» заместителем главного редактора. Но в 2017-м вернулся в газету, с которой начал, – «Бабруйскае жыццё». Всего три года поработал до выхода на заслуженный отдых, однако запомнился грамотным и «распространенным» различными вербальными средствами языком, способностью разносторонне и просто раскрыть тему и готовностью взяться за любую, интересными «Особыми мнениями» и умением вовремя сдать материал.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича в связи с невосполнимой утратой.

Светлая память!