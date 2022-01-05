Невидимый и смертельно опасный! Как избежать отравления угарным газом

Угарный газ невидим и никак не ощутим, он не имеет ни запаха, ни цвета, но смертельно опасен. Попадая в дыхательные пути молекулы угарного газа быстро всасываются в кровь и связываются с молекулами гемоглобина.

Небольшая концентрация угарного газа вызывает удушье и головную боль, при превышении - наблюдается паралич и потеря сознания. А если концентрация газа в воздухе более 1,2 % – человек умирает за несколько секунд.

Симптомы отравления распознать вначале трудно, поэтому многие и не догадываются, что причиной недомогания является угарный газ.

Очень важно оказать первую помощь оперативно, так как необратимые последствия наступают очень быстро. Необходимо как можно быстрее вывести пострадавшего на свежий воздух. При отравлениях средней тяжести и тяжелой - вызвать скорую помощь без промедления.

Причинами отравления угарным газом являются:

-Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга).

-Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход).

-Нахождение человека в очаге пожара.

-Техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией.

-Сон в автомобиле с включенным двигателем.

Во избежание отравления угарным газом – эксплуатируйте печи и камины в соответствии с правилами пожарной безопасности. Регулярно проверяйте работу вентиляционной системы и своевременно чистите дымоход, а кладку печей и каминов доверяйте профессионалам. Не закрывайте печную заслонку, пока угли полностью не прогорят. Всегда отключайте двигатель автомобиля в закрытом гараже.

Берегите себя и свое здоровье!

Бобруйский ГРОЧС