Нетрезвым и бесправным водителям – особый контроль!

Пьяных водителей сотрудники Госавтоинспекции выявляют ежедневно. Кто-то находится за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения, бывают случаи, когда водитель настолько пьян, что вываливается из-за руля. Кто-то на требование сотрудника ГАИ останавливает свой автомобиль сразу, другой – пытается скрыться.

Действия нетрезвых водителей трудно предугадать. Часто выпивший водитель перед тем, как сесть за руль, не понимает, насколько это опасно. Самые распространенные аргументы, которые он приводит «да тут ехать всего ничего», или что «выпил ну совсем чуть-чуть», или «уже ездил так, ничего же страшного не случилось…». Увы, аварии случаются и достаточно часто, а любителей выпить и сесть за руль меньше не становится. Из-за нетрезвых водителей за 11 месяцев текущего года на дорогах города пострадало 2 человека.

К проблеме пьянства за рулем нельзя оставаться безучастными, как и к проблеме управления транспортом теми, кто лишен такого прав за пьяную поездку либо не получал водительского удостоверения вовсе. По вине бесправных водителей произошло 2 ДТП, в которых 4 человека травмированы. Увы, бесправные продолжают испытывать судьбу и садятся за руль, не имея права управления.

Выявление бесправных и нетрезвых водителей находится на постоянном контроле ГАИ. В канун праздничных дней и во время праздников контроль со стороны Госавтоинспекции еще больше усиливается. Так, с 24 по 28 декабря в области объявлено проведение комплекса надзорных и профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и лицами, не имеющими права управления.

Ответственность за езду в состоянии опьянения составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на 3 года (ст.18.16 ч.1 КоАП Республики Беларусь). Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность и конфискация транспортного средства (ст.317 - 1 ч.1 УК).

Внушительный размер штрафных санкций предусмотрен и в отношении бесправных. Нарушение закона в первый раз обойдется такому водителю штрафом в размере до 20 базовых величин (ст.18.19 ч.1 КоАП Республики Беларусь). За те же действия, совершенные повторно в течение года, придется уплатить до 50 базовых величин. Помимо штрафа ч.2 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь предусматривает и взыскание в виде административного ареста до 15-ти суток.

Госавтоинспекция напоминает всем, что своевременное информирование милиции о фактах управления автомобилем нетрезвым или бесправным водителем помогает избежать ДТП и сохранить человеческие жизни.

Если вам стало известно о таких фактах, сообщайте об этом по телефону 102. Возможно, Ваша активная гражданская позиция спасет чьи-то жизни.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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