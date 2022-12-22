Несут тепло и свет в дома. В Беларуси отмечают День энергетика

22 декабря в Беларуси отмечают День энергетика – профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Для энергетиков филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» 2022-й особенный: в этом году предприятие отметит 65-летие.

– Уходящий год прошел для филиала продуктивно. Наши сотрудники оперативно и качественно решали разные задачи, в том числе и главную – эффективное бесперебойное снабжение потребителей энергией, – рассказал об итогах работы филиала «Бобруйские электрические сети» директор Антон Каранкевич.

Предприятие традиционно 22 декабря в честь праздника проведет торжественное собрание сотрудников, на котором подведут итоги работы за год и наградят тех, кто упорным трудом и профессионализмом помог филиалу достичь высоких результатов.

Этот год был трудным, тем не менее он пройден, и, по моему мнению, мы прошли его достойно. Со многими из проблем хорошо справились, многие вопросы решили, на многие задачи, которые нам подбрасывали с разных сторон, нашли контраргументы и меры противодействия. Но не время расслабляться. Предстоящий год будет еще более сложным. И чем более непрост наш путь, тем сильнее мы будем после его преодоления. Мы стали сильнее за этот год и станем еще сильнее в следующем. Несмотря на достигнутые успехи, нам есть куда расти и развиваться.

Фактическое исполнение текущих ремонтных работ в 2022 году составило 100% плана в рамках ремонтной кампании электрических сетей и оборудования 6 районов Бобруйских электрических сетей – Кировского, Кличевского, Осиповичского, Глусского, Бобруйского городского и Бобруйского сельского; более чем на 430 электроустановках трансформаторных подстанций и 16,97 км линий передач класса 0,4-10 кВ.

За последние пять лет филиал БЭС произвел замену 50,37 км провода и 35 шт. опор ВЛ-35 кВ и выше, выполнил установку 6885 шт. шкафов ВШУ, замену провода ВЛ-0,4 кВ – 96,9 км; ВЛ-10 кВ – 18,87 км, отремонтировано 2371 шт. ТП; по капитальному строю введено 308,963 км сетей.

Особое внимание уделено выполнению аварийных работ, ведь на аварийную заявку сотрудники должны не только оперативно среагировать, но и иметь все необходимые материалы для качественного ремонта.

Так, в 2022-м мы выводили на ремонт трансформаторы, меняли опоры кабельных линий, участки электросетей и многое другое.

За последние два года (2021-2022) по филиалу хозяйственным способом силами персонала служб подстанции, службами релейной, автотранспорта выполнена модернизация КРУН-10 кВ на ПС-35 кВ «Турки», ПС-35 кВ «Бортники», ПС-35 кВ «Тейковичи», ПС-35 кВ «Обча» и других подстанций в электросетевых районах филиала «Бобруйские электрические сети». На 2023-й запланирована модернизация ПС-35 кВ «Цель».

Сегодня предприятие обслуживает около 1500 км линий электропередач 35 кВ и выше. В 2021 году была освоена установка составных бетонных опор, что позволило уменьшить затраты на их транспортировку к месту установки и увеличить оперативность выполнения работ при создании аварийной ситуации при замене поврежденной ж/б опоры по ВЛ-35 кВ и выше.

Филиал изучает и внедряет новые ремонтные материалы для линий электропередач 35-750 кВ, такие как спиральные зажимы, зажимы «Фарго», гидроизоляционные смеси и др. Используются также новые контрольно-измерительные приборы (измеритель сопротивления ИС-20/1, ультразвуковой измеритель расстояния Даль). Для быстрого и ка­чественного осмотра ВЛ, а также осмот­ра в труднодоступных местах используется квадрокоптер. Произведена электронная паспортизация линий электропередачи при помощи программы «АЗИМУТ».

Что касается электропотребления, мы видим, что на 1.12.2022 г. план по его полезному отпуску выполнен на 104,8%. Это на 31,345 млн кВт*ч больше запланированного объема потребления. Выработка электроэнергии ГЭС составила 13,196 млн. кВт*ч.

Если говорить о Бобруйске, то среднемесячное потребление электроэнергии от сетей РУП «Могилевэнерго» составляет 37,6 млн кВт*ч, из которых только 7,5 млн кВт*ч (20%) энергии полезно потреб­ляет ОАО «Белшина», являющееся градообразующим промышленным предприятием. Следует упомянуть еще несколько предприятий Бобруйска, также достаточно энергоемких. Например, ОАО «Беларусьрезинотехника», среднемесячное потребление электроэнергии которого составляет 0,8 млн кВт*ч; ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск­агромаш» – 1,1 млн кВт*ч; ОАО «Фандок» – 1,0 млн кВт*ч; ОАО «БЗТДиА» – 0,9 млн кВт*ч; ЗАО «Бобруйский бровар» – 0,78 млн кВт*ч. Для сравнения: доля потреб­ленной электроэнергии бытовым сектором города на Березине составляет 9,2 млн кВт*ч ежемесячно.

Энергоемкие предприятия есть не только в самом Бобруйске. Например, в Осиповичах, которые находятся в зоне обслуживания Бобруйских электросетей, работает ряд предприятий, достойных упоминания: ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово» – среднемесячное потребление электроэнергии составляет порядка 1,9 млн кВт*ч; ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» – 0,9 млн кВт*ч; ОАО «ОЗАА» – 1,4 млн кВт*ч, ОАО «УКХ ММК «Бабушкина крынка» – 0,83 млн кВт*ч.

В нашем филиале трудятся 874 человека. Всегда, когда называешь эту цифру, говорят, что это много. Но когда называешь количество районов и километров, которые мы обслуживаем, понимают, что не так это и много. Да и самое главное в работе любого коллектива предприятия – это людской потенциал. В этом плане нашим Бобруйским электрическим сетям повезло: здесь трудятся профессионалы своего дела – энергетики с большой буквы, настоящие герои нашего времени, которые и в снег, и в дождь, и в жару обеспечивают бесперебойное электроснабжение сел, городов и промышленности нашего ­региона.

В канун профессионального праздника в первую очередь хочется поздравить наших ветеранов, ведь с них начались наши история и традиции, сказать им теплые слова благодарности за самоотверженный труд, переданный бесценный опыт и добрые слова поддержки: мы, нынешнее поколение, вас ценим и с достоинством несем почетное звание «ЭНЕРГЕТИК».