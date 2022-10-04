Несовершеннолетняя жительница Бобруйска и ее подельник предстанут перед судом за оборот психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. Фигурантами дела стали 17-летняя девушка и 18-летний парень из Бобруйска. По данным следствия, в апреле этого года жительница Бобруйска подписалась в Telegram на наркомаркет. Фигурантка прошла стажировку и стала работать закладчиком. Она многократно извлекала из тайников, которые находились в Могилевской и Гомельской областях, различные психотропные вещества и сбывала их потребителям. Спустя пару месяцев девушка привлекла к работе на наркомаркет своего приятеля. Парень узнал о ее заработке и решился помогать.

После трех месяцев работы девушка получила задание от куратора на крупную партию, которую ей необходимо было извлечь из тайника в Могилеве. В областном центре она вместе с парнем сняла квартиру, чтобы фасовать опасные психотропы. На квартире у подельников имелись все необходимые для фасовки приспособления: электронные весы, полимерные пакетики и изолента. В начале июля после совершения очередных закладок молодые люди попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. После задержания и осмотра съемной квартиры у них были обнаружены и изъяты вещества, которые согласно заключениям экспертов, являются особо опасными психотропами - альфа-PVP и мефедрон.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили обвиняемых, провели осмотры и обыски. У фигурантов были изъяты их мобильные телефоны, из которых получена и проанализирована имеющаяся информация. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Сотрудники наркоконтроля изъяли из тайников более 600 г особо опасных психотропных веществ.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 328 (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы) Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности обвиняемых установлено, что девушка является учащейся одного из колледжей Бобруйска, а парень недавно окончил это же учебное заведение. К уголовной ответственности они ранее не привлекались.

Расследование уголовного дела завершено, дело передано прокурору для направления в суд.