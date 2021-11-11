Несовершеннолетние бобручане продавали «телефон»

Оперативными работниками отделения уголовного розыска отдела милиции Первомайского района Бобруйска установлены двое несовершеннолетних учащихся одного из колледжа, одному из них 17 лет, другому 16 лет, которые с использованием глобальной сети «Интернет» в мессенджере «Вайбер» путем обмана завладели 215 рублями у жителя г. Славгорода.

В ходе разбирательства стало известно, что в сентябре текущего года несовершеннолетние выставили на сайте объявление о продаже несуществующего телефона. Совсем скоро с ними связался покупатель, которому парни предложили внести предоплату в 215 рублей на карту. Доверчивый мужчина перевел деньги, но телефона так и не получил.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк