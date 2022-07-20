Несоблюдение ветсаннорм при содержании и кормлении скота и другие нарушения выявил КГК Могилевской области

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрена эффективность ветеринарного сопровождения отрасли животноводства Могилевской области.

Коллегией отмечены снижение ряда ключевых показателей в молочном и мясном скотоводстве региона, негативное влияние на них имеющихся недостатков в сфере ветеринарии.

Среди наиболее типичных выявленных контролерами нарушений несоблюдение ветсаннорм при содержании и кормлении скота, приниженный контроль госветслужбы за их исполнением; отсутствие в ряде хозяйств схем лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий животных либо их ненадлежащее составление; непроведение отдельных обязательных ветеринарных мероприятий, в том числе ввиду нехватки в хозяйствах необходимых ветпрепаратов; неведение необходимой ветеринарной документации, нарушения порядка учета, использования и списания ветпрепаратов; наличие необоснованных посреднических схем при поставках ветпрепаратов и ветинвентаря, незадействованные резервы импортозамещения в сфере производства ветпрепаратов; недостаток ветеринарных кадров.

Коллегией заинтересованным госорганам внесены и взяты на контроль предложения по эффективности ветеринарного сопровождения животноводства.

Д.В. Захаров, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области