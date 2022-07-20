Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Несоблюдение ветсаннорм при содержании и кормлении скота и другие нарушения выявил КГК Могилевской области

11 0

Несоблюдение ветсаннорм при содержании и кормлении скота и другие нарушения выявил КГК Могилевской области

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрена эффективность ветеринарного сопровождения отрасли животноводства Могилевской области.

Коллегией отмечены снижение ряда ключевых показателей в молочном и мясном скотоводстве региона, негативное влияние на них имеющихся недостатков в сфере ветеринарии.

Среди наиболее типичных выявленных контролерами нарушений несоблюдение ветсаннорм при содержании и кормлении скота, приниженный контроль госветслужбы за их исполнением; отсутствие в ряде хозяйств схем лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий животных либо их ненадлежащее составление; непроведение отдельных обязательных ветеринарных мероприятий, в том числе ввиду нехватки в хозяйствах необходимых ветпрепаратов; неведение необходимой ветеринарной документации, нарушения порядка учета, использования и списания ветпрепаратов; наличие необоснованных посреднических схем при поставках ветпрепаратов и ветинвентаря, незадействованные резервы импортозамещения в сфере производства ветпрепаратов; недостаток ветеринарных кадров.

Коллегией заинтересованным госорганам внесены и взяты на контроль предложения по эффективности ветеринарного сопровождения животноводства.

         Д.В. Захаров, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »