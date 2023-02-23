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Здоровье

Неснижаемый 2-3 месячный запас противовирусных, жаропонижающих, иммуномодулирующих и обезболивающих лекарственных средств создан в Могилевской области

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Неснижаемый 2-3 месячный запас противовирусных, жаропонижающих, иммуномодулирующих и обезболивающих лекарственных средств создан в Могилевской области

Для профилактики и лечения острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа в государственных аптеках области создан неснижаемый 2-3 месячный запас наиболее востребованных противовирусных, жаропонижающих, иммуномодулирующих, обезболивающих лекарственных средств, антибиотиков, который постоянно пополняется.

- В достаточном количестве во всех аптеках сети имеются средства индивидуальной защиты (маски и пр.), средства для обработки рук,  а также экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции. Учитывая повышенный спрос, предприятие постоянно контролирует «сезонный» ассортимент и обеспечивает бесперебойное наличие лекарственных препаратов, - рассказала провизор-информатор Могилевского РУП «Фармация» Надежда Иванчикова. – В сезон простуд особым спросом у населения пользуются витаминно-минеральные комплексы, фиточаи, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

К слову, раннюю диагностику коронавирусной инфекции в организме человека можно провести в домашних условиях при помощи экспресс-теста, который можно приобрести в аптеках «Фармации». В течение 15 минут вы узнаете, сталкивались ли с COVID-19 или нет. Методика тестирования подробно описана в инструкции. "При возникновении вопросов по оценке результатов теста необходимо обращаться к врачу", - напомнила Надежда Иванчикова.

Также в Могилевской «Фармации» напомнили, что часть государственных аптек работает круглосуточно или допоздна. Подробную информацию о режиме работы аптек, а также о наличии и стоимости лекарственных средств и прочих товаров аптечного ассортимента можно уточнить на официальном сайте предприятия или по короткому номеру справочно-информационного центра 169.

По материалам mogilevnews.by.

 

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