Неравнодушных первомайцев приглашают принять участие в расчитке дворовых территорий от снега
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Уважаемые жители Первомайского района!
20 февраля 2021 года на территории Первомайского района города планируются мероприятия по уборке снега.
Приглашаем всех неравнодушных граждан, принять участие в планируемых мероприятиях, выйти на улицы, придомовые территории и расчистить дворовые территории от снега.
Уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать наш район самым красивым и комфортным!
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