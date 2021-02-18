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Неравнодушных первомайцев приглашают принять участие в расчитке дворовых территорий от снега

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Неравнодушных первомайцев приглашают принять участие в расчитке дворовых территорий от снега

Уважаемые жители Первомайского района!

20 февраля 2021 года на территории Первомайского района  города планируются мероприятия  по уборке снега.

Приглашаем всех неравнодушных граждан, принять участие в планируемых мероприятиях, выйти на улицы, придомовые территории  и расчистить дворовые территории от снега.
Уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать наш район самым красивым и  комфортным!

Администрация Первомайского района города Бобруйска.

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