Неравнодушных первомайцев приглашают принять участие в расчитке дворовых территорий от снега

Уважаемые жители Первомайского района!

20 февраля 2021 года на территории Первомайского района города планируются мероприятия по уборке снега.

Приглашаем всех неравнодушных граждан, принять участие в планируемых мероприятиях, выйти на улицы, придомовые территории и расчистить дворовые территории от снега.

Уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать наш район самым красивым и комфортным!

Администрация Первомайского района города Бобруйска.