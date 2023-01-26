Неприятные «подснежники» и хлам под балконами

Соседи курят на балконе, тлеющие окурки выбрасывают просто вниз. Как только сходит снег, эти «подснежники» бросаются в глаза. Такой снимок прислал читатель с проспекта Строителей. Кроме того, кто-то складывает под балконами какой-то хлам. «Все это не очень красит наш город», – была приписка к фотографии.

Непотушенная сигарета не только не красит газон под балконом, но и является прямой угрозой жизни соседей. Такой окурок может залететь в открытое окно или незастекленный балкон. И к слову, места, запрещенные для курения, определены ч. 3 ст. 26 Жилищного кодекса Республики Беларусь и ст. 35 Декрета Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 г.

№28 (ред. от 16.11.2020 г.) «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий».

Согласно этим нормативным документам, курение запрещено в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов (в вестибюле, коридоре, галерее, на лестничных маршах и площадках, в проходах, запасных выходах, лифтовых холлах и др.). Нарушение указанных требований влечет административную ответственность, преду­смотренную ст. 19.9 КоАП Республики Беларусь. Таким образом, ответственность за курение на балконе многоквартирного жилого дома действующим законодательством не предусмотрена.

Вместе с тем ст. 24.36 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе и в случае, если такое нарушение повлекло возникновение пожара и уничтожение (повреждение) чужого имущества.