Непотушенные угли стали причиной пожара. На улице Лесной горела беседка

Недогоревшие угли из печи, по предварительным данным, стали причиной пожара, в результате которого 76-летняя пенсионерка едва не лишилась дома. Как рассказала женщина, накануне вечером она из печи выгребла золу, недогоревшие угли в ведро, и, не затушив их, пересыпала в мешок и отнесла в беседку на улицу. А уже ночью понадобилась помощь МЧС. Так, 4 декабря в 3.20 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в беседке на улице Лесной. О случившемся сообщила хозяйка домовладения. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение беседки открытым пламенем. Создалась угроза распространения огня на жилой дом, расположенный всего в полутора метрах от места пожара. Хозяйка находилась на улице. В результате пожара уничтожена беседка, повреждены 3 оконных рамы ПВХ со стеклопакетами в доме. Сам дом, а также гараж и соседний дом, расположенные на расстоянии 0,5 и 4 метра соответственно спасены работниками МЧС. Пострадавших нет.

МЧС напоминает, в соответствии с правилами пожарной безопасности золу, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов, печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

Всего с 30 ноября по 7 декабря в Бобруйске произошел один пожар, в Бобруйском районе пожаров не зафиксировано. Также за прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совершено 5 выездов на горение мусора и подгорание пищи, причиной 2 выездов стало короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения, 5 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 11 – на оказание технической помощи населению и организациям.

Елена Кричко, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям