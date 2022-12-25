Непогода продолжается — водители должны быть осторожными на дороге

Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от всех участников дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

- Нужно учитывать: в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, а также риск наездов на пешеходов, - напоминают в ГУГАИ МВД. - Основное для водителя - осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений. Следует быть предельно внимательными при проезде закруглений дорог, продуваемых участков и пешеходных переходов. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей.

Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, а тем более при гололедице. Поэтому даже на регулируемых пешеходных переходах не начинайте переход, пока все автомобили не остановятся. В связи с обледенением тротуаров аккуратно приближайтесь к краю проезжей части. Во время осадков и в темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция готова к оказанию помощи участникам дорожного движения и обеспечению безопасных условий движения.