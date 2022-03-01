Неплохих результатов добились в прошлом году труженики СПК «Гигант» Бобруйского района
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Итоги работы СПК «Гигант» Бобруйского района за 2021 год подвели на общем собрании члены этого кооператива. Мероприятие, в котором также приняли участие представители Бобруйского райисполкома, районного объединения профсоюзов, состоялось в сельском Доме культуры агрогородка Михалево.
Прошлый год для «Гиганта», отмечалось на собрании, сложился достаточно успешно: сельхозпредприятие получило 4,7 миллиона рублей чистой прибыли, значительно увеличилась зарплата, кооператив прирос более чем на 50 работников — сейчас там насчитывается 280 человек.
Лучшим труженикам «Гиганта» вручены награды и денежные премии. Хороший подарок — концертную программу — сделали хлеборобам и работники культуры района.
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