Неожиданная находка в ветхом доме – револьвер 1912

Жительница г.Могилева купила в пригороде участок земли с ветхими строениями – под дачу. В конце июля могилевчанка с мужем приступила к ремонту дома: разобрали кровлю, демонтировали стропила и т.д. Спустя несколько дней женщина стала убирать с участка солому, использовавшуюся ранее для утепления кровли, и обнаружила в ней кобуру с предметом, внешне похожим на пистолет. Свою необычную находку могилевчанка принесла в милицию.

Могилевский районный отдел внутренних дел по данному факту начал проведение проверки и в целях установления, является ли предмет огнестрельным оружием, назначил судебную баллистическую экспертизу в Могилевский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

По результатам исследований судебным экспертом установлено, что представленный предмет является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием – 7,62 мм револьвером системы Наган образца 1895 года, изготовленным заводским способом. На револьвере хорошо сохранились маркировки, свидетельствующие о годе и месте изготовления – 1912 год, Императорский оружейный завод. Согласно выводам судебного эксперта, в представленном на исследовании виде револьвер не пригоден для стрельбы по причине неисправности курка.

Заключение судебного эксперта приобщено к материалам проверки.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области