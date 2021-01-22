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Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце

belta 92 0

Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце

В Каменце Брестской области обнаружено необычное природное явление - огромный ледяной круг на реке Лесной. Во время становления льда на реке образовался водоворот, который притянул и закрутил крупные льдины. В результате на льду образовался идеально ровный круг диаметром около 30 м.

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