Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце
belta 92 0
В Каменце Брестской области обнаружено необычное природное явление - огромный ледяной круг на реке Лесной. Во время становления льда на реке образовался водоворот, который притянул и закрутил крупные льдины. В результате на льду образовался идеально ровный круг диаметром около 30 м.
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