Ненадежный пароль и переход по подозрительным ссылкам. МВД об основных причинах утечки данных

Зачастую утечки персональных данных случаются из-за недостаточной цифровой грамотности населения. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь Юрий Киреев.

Юрий Киреев отметил, что цифровая грамотность – это очень обширная тема, на которую можно говорить часами. Как правило, утечка персональных данных происходит в двух случаях. Первый из них напрямую связан с работой информационной системы, в которой хранятся и обрабатываются персональные данные. К утечкам информации могут приводить взломы, когда доступ к базам данных получает некий внешний нарушитель. Вместе с тем бывают и внутренние нарушения. Речь идет о сотрудниках, которые осознанно либо неосознанно допускают в своих действиях ошибки, которые могут привести к утечкам информации.

"К сожалению, зачастую случается так, что персональными данными делятся сами граждане. Например, размещают какую-либо личную информацию в социальных сетях, – рассказал Юрий Киреев. – В этой связи МВД проводит комплекс профилактических мер. Наши сотрудники для повышения цифровой грамотности населения выступают перед трудовыми коллективами, в учреждениях образования. У старшего поколения цифровая грамотность оставляет желать лучшего, в то время как молодежь и люди среднего возраста более продвинуты в этой области".

Заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД перечислил простые правила безопасного поведения в интернете, которые позволят минимизировать риск утечки персональных данных граждан. При создании аккаунта в социальных сетях следует придумать безопасный и надежный пароль. Ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам и отзываться на предложения поучаствовать в различных рекламных акциях. Если речь идет об установке мобильных приложений, то следует обращать внимание на их рейтинги и отзывы других пользователей в комментариях.

Юрий Киреев обратил особое внимание на подключение к сети Wi-Fi. МВД настоятельно не рекомендует при подключении к открытой точке доступа вводить свои логины и пароли либо данные для входа в мобильные приложения банковских систем. Особенно это касается мест массового скопления людей: торговых центров, кафе, общественного транспорта.

По материалам belta.by.