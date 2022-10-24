Немецкие ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса
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Команда немецких ученых смогла найти доказательства того, что коронавирус был выведен в лаборатории, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал немецкого телеканала n-tv.
Результаты исследований показали, что изучаемый образец на 99,9% является искусственной копией естественного вируса. Вкупе с другими "молекулярными уликами" это можно считать доказательством лабораторного происхождения вируса.
Выводы ученых были опубликованы в виде статьи. В последующем они должны пройти процесс научного рецензирования.
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