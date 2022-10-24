Немецкие ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Команда немецких ученых смогла найти доказательства того, что коронавирус был выведен в лаборатории, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал немецкого телеканала n-tv.

Результаты исследований показали, что изучаемый образец на 99,9% является искусственной копией естественного вируса. Вкупе с другими "молекулярными уликами" это можно считать доказательством лабораторного происхождения вируса.

Выводы ученых были опубликованы в виде статьи. В последующем они должны пройти процесс научного рецензирования.