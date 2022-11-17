Нелегкая ратная дорога остается позади у Владислава Гуляева

За окном середина ноября, значит, одним молодым людям предстоит призыв на срочную службу, а у других служба подходит к завершению. Нелегкая ратная дорога остается позади у водителя-механика батальона охраны и обслуживания рядового Владислава Гуляева.

Родом Влад из Бобруйска, до армии успел окончить городской механико-технический колледж по специальности «Техник-теплотехник», затем решил повысить квалификацию до инженера-энергетика на заочном обучении в гомельском техническом университете им. П.О. Сухого. Полученные знания пригодились Владу во время службы в полку.

Товарищество и взаимовыручка – неотъемлемые составляющие в армии. Влад говорит так:

– Рабочая обстановка в коллективе хорошая, среди солдат поддерживаются товарищеские и дружеские отношения. Офицеры и прапорщики помогают в выполнении поставленных задач, если возникают какие-то вопросы, в помощи никто не отказывает.

Рядовой Гуляев выполнял задачи по обеспечению постоянной эксплуатационной готовности аэродрома Бобруйск, своим трудом внес весомый вклад в обороноспособность нашей страны.

Несмотря на то что в задачи батальона охраны и обслуживания входит в основном обеспечение аэродрома Бобруйск, Влад принимал участие в обеспечение полетов и за его пределами, в ходе этих мероприятия активно применял навыки, приобретенные в полку.

– Мы занимались обеспечением полетов, расставляли палатки для отдыха летного состава, размещали полевую кухню, при взлетах обеспечивали дозаправку топлива. В целом тренировались выполнять задачи по предназначению, и было понимание значимости нашей работы.

Тем, кто готовится к призыву, Влад пожелал:

– Не бойтесь идти в армию, не бойтесь службы и не верьте слухам, которые ходят об армии.

За период службы молодой человек мастерски овладел военной специальностью, получил отличные навыки обращения с техникой. Достойно исполняя воинский долг, зарекомендовал себя как ответственный и порядочный военнослужащий, всегда готовый прийти на помощь товарищам.