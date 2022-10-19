«Нелегал-2022»: об итогах рассказали в УВД

В Могилевской области прошел второй этап операции по противодействию незаконной миграции «Нелегал–2022».

Его цели – повышение эффективности контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, предупреждение и пресечение с их стороны правонарушений, выявление иностранных граждан, незаконно находящихся на территории нашей страны.

В период проведения запланированных мероприятий особое внимание уделялось контролю за въездом, пребыванием и передвижением иностранных граждан и лиц без гражданства по территории Могилевской области, профилактике правонарушений со стороны иностранных граждан и в отношении них, отработке адресов фактического и возможного их проживания, а также рынков, вокзалов, автостанций, объектов агропромышленного комплекса.

Как рассказал начальник управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Петр Симончик, в результате мероприятий сотрудниками органов внутренних дел области выявлено 192 административных правонарушения, из которых 188 – это несоблюдение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда. Выявлено 4 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму 3 063 рубля, 16 иностранных граждан выдворены за пределы страны.

За время операции по противодействию незаконной миграции возбуждено 3 уголовных дела за нарушение иностранцами срока запрета въезда в Республику Беларусь.

Проведение на территории области «Нелегал-2022» позволило скоординировать работу органов внутренних дел по противодействию незаконной миграции иностранцев, нарушению ими законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней трудовой миграции, а также обеспечило эффективное взаимодействие подразделений милиции при организации контроля за пребыванием граждан других стран на территории области и пресечением совершения ими противоправных деяний.

По материалам УГиМ УВД