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Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля

belta 78 0

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 5-10 копеек поднимет цены на некоторые сигареты Pall Mall, на 10 копеек - некоторые виды Rothmans и Kent.

"Беларусьторг" увеличит цены на Pall Mall Nano Blue, некоторые виды Davidoff, Richmond, Aroma Rich.

"Табак-инвест", "Интер Тобакко", "Энерго-Оил" не будут поднимать цены.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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