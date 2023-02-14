Некачественный плавленый сыр изъяли у предпринимателя в Бобруйске

В Бобруйске у индивидуального предпринимателя изъяли из продажи некачественный плавленый сыр. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки торгового объекта одного из предпринимателей в продаже был обнаружен колбасный копченый плавленый сыр - молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира российского производства. По результатам исследований специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки": наименование продукта, обозначенное в маркировке, вводит потребителей в заблуждение и недостоверно характеризует его.

"Массовая доля молочного жира от общего содержания жира составила чуть более 34%, что свидетельствует о замещении молочного жира в количестве почти 66% от жировой фазы заменителем молочного жира, при этом норма составляет не более 50%, - отметили специалисты. - Этот факт не позволяет идентифицировать продукт как молокосодержащий с заменителем молочного жира, вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства указанного в маркировке продукта".

Госстандарт запретил ввоз и обращение этого продукта на территории страны.