Нейрохирург: тюбинг гораздо опаснее обычных санок

Тюбинг гораздо опаснее обычных санок. Об этом заявил журналистам врач-нейрохирург высшей квалификационной категории РНПЦ неврологии и нейрохирургии Евгений Миронец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тюбинг гораздо опаснее простых санок, которые, казалось бы, металлические. На санках можно затормозить ногами, можно сгруппироваться и их перевернуть, есть возможность свернуть в сторону. На тюбинге, во-первых, гораздо выше скорость, и это практически неуправляемый предмет. Плюс к этому дети, как и взрослые, часто катаются на них в абсолютно необорудованных местах - на стихийных горках. Именно из этих мест чаще всего к нам поступают дети. Выясняется, что там внизу одиноко стоящее дерево, какая-либо стена, машина", - рассказал Евгений Миронец.

За последние сутки в РНПЦ неврологии и нейрохирургии поступило 13 человек с травмами после катания на тюбингах. "Для первых дней зимней погоды это немало. Ежегодно в Минске при катании на тюбинге несколько детей получают черепно-мозговую травму тяжелой степени. Тяжелая ЧМТ не всегда заканчивается хорошо. Основной мой совет взрослым - сопровождайте ребенка при катании, исследуйте местность, где вы собираетесь кататься, возьмите и сами прокатитесь на тюбинге, чтобы понять все его подводные камни", - заключил врач.

Врач-травматолог-ортопед, младший научный сотрудник лаборатории травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Бакановский добавил, что повреждения, получаемые при катании на тюбинге, наносят ощутимый урон здоровью человека. "Это, как правило, сочетанные травмы головы, переломы конечностей, в том числе открытые. Поэтому, если вы отправляете детей на горку, то всегда это должно быть под присмотром, а лучше вообще, честно говоря, не покупать тюбинг, а использовать какой-то другой вид развлечения", - отметил он.