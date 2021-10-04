Неизвестный предупредил о глобальном сбое в интернете за 15 минут до него

На 4chan.org за 15 минут до глобального сбоя в интернете неизвестный предупредил о нем. Об этом сообщили в «РЕН ТВ».

«Я работаю в крупной международной интернет-компании и услышал слухи о том, что произойдет массовое отключение интернета сразу после полудня по североамериканскому восточному времени. Сначала социальные сети выйдут из строя, за ними последует остальная часть клирнета. Это уже начинается. Мне жаль», — приводятся в материале слова анонимного пользователя, подкрепленные скриншотом публикации.

На скриншоте четко видно, что его разместили на портале в 18 часов 47 минут 52 секунды. И сбой, как известно, действительно произошел.

Проблемы в работе по всему миру сначала зафиксировали в Facebook, Instagram и Whatsapp. Вслед за ними пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube, Viber, Twitter. А в Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей.

Также по интернету прокатилась информация о сливе личных данных более 1,5 миллиарда пользователей Facebook в даркнете. Однако автор публикации на Privacy Affairs уточнил, что утечка никак не связана с глобальным отключением соцсети.