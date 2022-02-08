Неизвестные формы жизни нашли ученые на морском дне

Дно океана насыщено формами жизни, многие из которых еще не открыты наукой науке. Ученые сделали такое открытие, сделав анализы образцов ДНК из глубоководных отложений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "МИР24".

Образцы отложений находились в разных регионах земного шара. Итоги показали, что на дне примерно в три раза больше живых организмов, чем было принято считать ранее. Две трети из них еще не определены.

Глубинное дно океана занимает более половины поверхности Земли и является средой обитания для наименее изученных экосистем. Ученые отметили, что им предстоит открыть не просто новые виды, а целые эволюционные линии и семейства. В ходе предыдущих исследований они проанализировали образцы ДНК, собранные в толще воды. Анализ донного осадка позволил получить новые сведения о морском биоразнообразии.

Исследовательская группа секвенировала ДНК из 418 образцов морского дна, собранных из всех основных океанических бассейнов в период с 2010 по 2016 год, и сравнила их с существующими данными о ДНК из остальной части океана. Они уточнили, что идентифицировали не отдельные виды, а группы видов, такие как семейства и отряды.

Оказалось, что большую часть ДНК с морского дна нельзя отнести ни к одной известной группе на древе жизни. Следовательно, ее обладатели относятся к еще не открытой категории.