Неисправный удлинитель привел к пожару в Бобруйске

16 декабря в 8.10 утра тревожный голос женщины сообщил о пожаре частного дома по улице Рабочей в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило задымление внутри дома. Со слов соседей, внутри людей нет. Хозяйка находилась на улице.

Спасатели справились с пожаром. В результате огнем в жилой комнате 3х4м уничтожен холодильник, обуглены стены и потолок, повреждено имущество. Пострадавших нет.

Причиной возгорания стал неисправный удлинитель.

МЧС напоминает! При эксплуатации электрооборудования не допускается применять электрооборудование не заводского изготовления, оставлять его включенным в электросеть без присмотра, а также использовать с повреждениями.