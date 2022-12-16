Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Неисправный удлинитель привел к пожару в Бобруйске

0 0

Неисправный удлинитель привел к пожару в Бобруйске

16 декабря в 8.10 утра тревожный голос женщины сообщил о пожаре частного дома по улице Рабочей в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило задымление внутри дома. Со слов соседей, внутри людей нет. Хозяйка находилась на улице.

Спасатели справились с пожаром. В результате огнем в жилой комнате 3х4м уничтожен холодильник, обуглены стены и потолок, повреждено имущество. Пострадавших нет.

Причиной возгорания стал неисправный удлинитель.

МЧС напоминает!  При эксплуатации электрооборудования не допускается применять электрооборудование не заводского изготовления,  оставлять его включенным в электросеть без присмотра, а также  использовать с повреждениями.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿