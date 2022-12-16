Неисправный удлинитель привел к пожару в Бобруйске
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16 декабря в 8.10 утра тревожный голос женщины сообщил о пожаре частного дома по улице Рабочей в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило задымление внутри дома. Со слов соседей, внутри людей нет. Хозяйка находилась на улице.
Спасатели справились с пожаром. В результате огнем в жилой комнате 3х4м уничтожен холодильник, обуглены стены и потолок, повреждено имущество. Пострадавших нет.
Причиной возгорания стал неисправный удлинитель.
МЧС напоминает! При эксплуатации электрооборудования не допускается применять электрооборудование не заводского изготовления, оставлять его включенным в электросеть без присмотра, а также использовать с повреждениями.
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