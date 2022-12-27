Негативные последствия выплаты заработной платы «в конвертах»

В нашей стране основным источником выплат пенсий и пособий по временной нетрудоспособности являются обязательные страховые взносы, которые уплачиваются работодателями за каждого работника в бюджет фонда социальной защиты населения.

Своевременная и полная уплата обязательных страховых взносов гарантирует работникам своевременное назначение и выплату пенсий и пособий, выплачиваемых из средств бюджета фонда.

До настоящего времени остается актуальной проблема выплаты заработной платы «в конверте».

Выплачивая заработную плату «в конверте», руководители субъектов хозяйствования, пытаясь снизить расходы на оплату труда, фактически уходят от уплаты обязательных страховых взносов.

Следует отметить, что работники порой не задумываются о последствиях получения заработной платы «в конвертах». Надо понимать, что речь идет о причинении вреда не только интересам государства, общества, но и своим собственным.

Как правило, получатели зарплат «в конверте» соглашаются со своим заработком до определенного момента - пока не столкнутся с проблемами по здоровью или становится близок пенсионный возраст. Когда приходит понимание важности социальных и пенсионных гарантий – последствия уже в действии – бывает и так, что стаж в достаточной степени не сформирован, соответственно нет прав на социальные или пенсионные выплаты.

При установлении факта выплаты заработной платы «в конвертах» уполномоченными органами, Фондом применяются меры по доначислению и взысканию сумм обязательных страховых взносов, а если сумма превысит 20 базовых величин, то должностное лицо нанимателя получит штраф от 2 до 20 базовых величин (статья 12.15 КоАП).

Кроме того, с 19 июня 2021 года введена уголовная ответственность нанимателей за уклонение от начисления и уплаты обязательных страховых взносов (статья 243-3 УК РБ). В случае умышленного занижения размера обязательных страховых взносов, превышающего 2 500 базовых величин, возникает уголовная ответственность.

Ленинский районный отдел Бобруйска Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения напоминает работодателям об обязанности начислять и перечислять обязательные страховые взносы в бюджет фонда в полном объеме в установленные сроки за своих работников. Только при этом условии работники будут иметь право на государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение, а работодатели исключат риски административной и уголовной ответственности.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Ленинский районный отдел Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения по адресу: Октябрьская, 149а и по телефонам 225720480, 225708499 с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье-выходной.