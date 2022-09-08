Недостаток осадков и аномально теплый конец августа. Каким было лето 2022 года

В этом году осень застала белорусов врасплох, наступив четко по календарю. Платья и шорты пришлось запрятать подальше, а на смену им достать теплые куртки и плащи. Пока в памяти еще свежи теплые летние деньки, корреспондент БЕЛТА побеседовала с начальником отдела изучения изменений климата Белгидромета Натальей Клевец и узнала, насколько теплым было лето 2022 года, какие наблюдались погодные аномалии, какой месяц стал самым засушливым и как будет меняться лето в Беларуси в связи с глобальным потеплением.

Климатические итоги лета 2022 года

Как рассказала Наталья Клевец, температурный режим лета был неоднородным: очень теплыми были июнь и август, июль же был немного холоднее обычного.

"Это лето действительно было очень теплым. Оно заняло третье место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону начиная с 1881 года. Это довольно существенная аномалия. Несмотря на то, что летние сезоны у нас всегда отличаются высокой и даже превышающей норму температурой воздуха, такие теплые сезоны, как этот, бывают не так уж часто. За минувшее лето отмечено от 31 до 61 жаркого дня с температурой плюс 25 градусов и выше при норме 29-59 дней. Также отмечено от 2 до 26 очень жарких дней, когда температура воздуха достигала плюс 30 градусов и выше при норме 1-13 дней", - заявила специалист.

Она также отметила, что средняя по стране температура воздуха за летний сезон 2022 года составила плюс 19,4 градуса, что на 1,4 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха этим летом - плюс 34,3 градуса - отмечена 28 июня на станции Лельчицы. А минимальная температура воздуха - плюс 3,7 градуса - зафиксирована синоптиками 1 июня на станции Езерище.

Какой была температура воздуха по месяцам

Несмотря на высокую среднюю температуру воздуха и очень теплый август, у нас отмечалось две волны тепла: в конце июня - начале июля (с 24 июня по 5 июля) и во второй половине августа (с 12 по 30 августа). При этом, по словам специалиста, абсолютные максимумы температуры воздуха не были превышены. Даже не была отмечена температура в плюс 35 градусов, которая является опасным гидрометеорологическим явлением.

"Если говорить отдельно по месяцам, то средняя температура воздуха по Беларуси за июнь 2022 года составила плюс 19 градусов, что выше климатической нормы на 2 градуса. Стоит отметить, что июнь этого года вошел в 10 самых теплых первых летних месяцев и занял 7-е место. В июле же средняя температура воздуха была на уровне плюс 18,4 градуса, что ниже климатической нормы на 0,5 градуса. А средняя температура воздуха за август составила плюс 20,8 градуса, превысив климатическую норму на 2,8 градуса", - добавила начальник отдела.

По ее словам, в июне было отмечено от 1 до 9 дней с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов и более при норме для этого месяца 1-3 дня. В отдельные сутки третьей декады преимущественно по югу страны были зарегистрированы тропические ночи, когда минимальная температура воздуха составляла 20 градусов тепла и более.

"Во время волны тепла с 12 по 30 августа на протяжении 3-15 дней максимальная температура воздуха днем составляла плюс 30 градусов и выше. Так, нынешний август повторил рекорд последнего летнего месяца 2010 года, став самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Кроме этого, важная характеристика этой волны тепла - существенная продолжительность, поскольку для второй половины августа такие волны тепла в принципе не характерны. В некоторые дни на многих станциях также были зарегистрированы ночи с температурой в 20 градусов и более", - пояснила Наталья Клевец.

Осадки

За летний сезон 2022 года в среднем по Беларуси выпало 193 мм осадков, что составляет 86% климатической нормы. Наибольшее за сезон количество осадков выпало в Гродненской области - 235 мм, или 106% климатической нормы. По всей остальной территории специалисты Белгидромета отмечали недостаток увлажнения. Наименьшее количество осадков выпало в Гомельской области - 151 мм, или 67% климатической нормы.

"На протяжении летнего сезона осадки в Беларуси выпадали неравномерно. При этом летние дожди носили преимущественно ливневый характер, а местами сопровождались грозами и выпадением града. Так, за июнь в среднем по стране выпало 65,5 мм осадков, составив 91% климатической нормы. В июле выпало 104,4 мм осадков (117% климатической нормы). При этом условия увлажнения были крайне неоднородны: по большей части территории страны выпало 70-120% от нормы. В августе в среднем по стране выпало 23,3 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. В связи с этим август этого года стал четвертым самым засушливым последним летним месяцем начиная с 1945 года", - рассказала Наталья Клевец.

Также она добавила, что по всей территории страны, за исключением отдельных пунктов наблюдения, отмечался значительный дефицит осадков: зарегистрировано от 7% до 65% нормы. Только по крайнему юго-западу выпало более нормы осадков за месяц.

Ветер

Что касается ветра, то на протяжении летнего сезона в отдельных районах отмечалось его усиление порывами до 15 м/с и более. Местами его скорость достигала критерия опасного явления. Так, максимальная скорость ветра за месяц зарегистрирована 29 июня на станции Брагин (28 м/с). В отдельные дни в ночные и утренние часы местами наблюдались туманы.

Какие климатические изменения ждут лето в Беларуси в связи с глобальным потеплением

Согласно климатическим прогнозам в Беларуси отмечается увеличение продолжительности летнего сезона.

"Пока что за последние 30 лет в среднем лето увеличилось на 7 дней. В будущем эта цифра еще будет расти. Также прогнозируется увеличение повторяемости волн тепла (периоды жаркой погоды), а их увеличение - это как раз следствие изменения климата. Также увеличится повторяемость дней с температурой воздуха плюс 25 градусов и выше, поэтому летний сезон в целом будет жарче. Кроме этого, в отдельные месяцы теплого периода года будет отмечаться дефицит осадков", - резюмировала специалист Белгидромета.

Она также отметила, что в июне уже отмечается тенденция к уменьшению количества осадков, что в дальнейшем приведет к увеличению повторяемости засушливых условий.