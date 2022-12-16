Неделю детской безопасности проведут сотрудники ГАИ

С 19 по 23 декабря в Могилевской области пройдет Неделя детской безопасности. Главная цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В текущем году на дорогах Могилевской области с участием несовершеннолетних произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 45 детей получили травмы.

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дороге – соблюдать Правила дорожного движения! С наступлением зимнего сезона это становится наиболее актуальным. Этот период характеризуется сложными погодными условиями, при которых резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Впереди зимние каникулы. У детей масса свободного времени и очень часто они гуляют на улице. Дети без сопровождения взрослых находятся рядом с дорогой. Чтобы обеспечить безопасность детей на дороге родителям необходимо каждый день напоминать им правила безопасного поведения на улице.

Ни для кого не секрет, что даже пешеходный переход не является зоной полной безопасности. Водители стараются объехать пешехода, проехать быстрее, второпях забывая о том, что согласно Правилам они обязаны остановиться перед пешеходным переходом и пропустить пешехода.

Утром 22 ноября на улице Интернациональной в Бобруйске 50-летний местный житель, управляя автомобилем Peugeot, совершил наезд на 5-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок с травмами доставлен в больницу.

Напомните детям, что переходить дорогу необходимо по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, но прежде чем начать движение, необходимо убедиться в том, что все водители остановились и пропускают Вас.

Объясните ребенку, что не следует бежать или сворачивать обратно, если он переходит дорогу и в это время загорелся красный сигнал светофора. Водителям необходимо помнить, что они обязаны пропустить пешехода так, чтобы он дошел до конца пешеходного перехода.

Дети непредсказуемы на дороге. Как правило, именно детям свойственно перебегать дорогу по «зебре». Напомните им, что дорогу нельзя перебегать, нужно переходить спокойно.

Если дорога состоит из нескольких полос движения, то пройдя одну полосу, необходимо замедлить шаг, убедиться, что все машины остановились. Водители, помните, что если перед переходом остановился автомобиль, снижайте скорость и останавливайтесь, вероятнее всего там есть пешеходы.

Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на небольшой скорости. «Машина едет медленно, успею перебежать», - думает ребенок – и попадает под колеса. Медленно движущаяся машина, кроме того, может скрывать за собой другую, идущую на большой скорости. Выход из этой «дорожной ловушки» - даже если машина приближается на небольшой скорости, ее все равно необходимо пропустить и обязательно убедиться, что за ней нет других автомобилей.

Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить через проезжую часть.

Водителям необходимо быть предельно внимательными и до минимума снижать скорость, проезжая дворовые территории.

Сейчас многие люди одеваются в одежду темных расцветок. Вечером таких пешеходов различить очень сложно. Поэтому необходимо, особенно детям, использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными водителям.

Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров. Перевозка детей в возрасте до 12 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Главное правило поведения на дороге зимой – удвоенное внимание и повышенная осторожность!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома