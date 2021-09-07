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Спорт

Неделя спорта и здоровья стартовала в Беларуси

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Неделя спорта и здоровья стартовала в Беларуси

В Беларуси стартовало республиканское комплексное спортивно-массовое мероприятие "Неделя спорта и здоровья".

Традиционно во время Недели спорта проводится физкультурно-спортивный праздник с участием учащихся и студентов учреждений образования, специализированных учебно-спортивных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, который в этом году состоится в Гродно.

В этом городе состоится легкоатлетический забег "На старт, молодежь!"

Неделя спорта и здоровья стартовала во всех регионах страны при активной поддержке и участии местных исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений образования, специализированных учебно-спортивных учреждений, федераций (ассоциаций) по видам спорта.

Основным организатором является Министерство образования. Координатором проекта выступает Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.

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