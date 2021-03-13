Неделя открытых онлайн-занятий для школьников стартует 15 марта в БГУ

Неделя открытых онлайн-занятий для школьников стартует с 15 марта в БГУ, сообщили в университете.

Обучение организуется на факультете философии и социальных наук (ФФСН) по таким направлениям, как психология, социология, философия и социальная работа. Принять участие могут старшеклассники школ, лицеев и гимназий Беларуси, говорится в сообщении вуза.

"Программа включает девять онлайн-занятий. Школьники смогут выбрать интересующие темы лекций, семинарских и лабораторных занятий. Преподаватели ФФСН БГУ расскажут учащимся о раннем и дошкольном детстве, психических процессах, средневековой схоластике, деловом общении и коммуникации, справедливости в здравоохранении, этике и многом другом", - отметили в университете.

Как подчеркнули в БГУ, целью онлайн-обучения является профориентация школьников старших классов, знакомство с образовательным процессом в вузе, а также повышение престижа высшего образования.

Организатором недели открытых онлайн-занятий выступает ФФСН БГУ и Совет молодых ученых факультета.