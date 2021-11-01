Неделя обещает быть дождливой

Синоптики прогнозируют дождливую погоду до конца недели.

Относительно сухой и теплый октябрь сменится дождливыми днями ноября. Начиная со вторника ясная и теплая погода сменится на переменную облачность с дождями. Лишь в воскресенье погода порадует бобруйчан сухими тротуарами, но ясной погоды ожидать не стоит.

Во вторник, 2 ноября, ночью будет преимущественно без осадков. Днем в Бобруйске ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8 градусов .

В среду, 3 ноября, временами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха на протяжении всего дня будет колебаться в пределах 8-9 градусов выше ноля.

В четверг, 4 ноября, дожди ожидаются к вечеру. Ночью температура воздуха плюс 4-6 градусов. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла.

В пятницу, 5 ноября, Ночные дожди ожидаются на всей территории города. Температура воздуха ночью составит 11-12 градусов тепла. Днем ясная погода, воздух прогреется до плюс 14.

По данным Белгидромет