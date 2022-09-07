Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Неделя нулевого травматизма: в Бобруйске прошел семинар по охране труда

52 0

Неделя нулевого травматизма: в Бобруйске прошел семинар по охране труда

7 сентября на базе районного центра культуры прошел семинар по охране труда «Безопасный труд!». На встрече присутствовали председатели первичных профсоюзных организаций предприятий и учреждений города, специалисты по охране труда, общественные инспекторы.

Мероприятие началось с выступления Марины Зотовой, заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета. Марина Михайловна рассказала о профилактической работе по охране труда как одной из эффективных форм предупреждения производственного травматизма, о внедрении в организации персонифицированного учета допускаемых работающими нарушений требований по охране труда.

Далее к присутствующим обратились Олег Фалецкий, госавтоинспектор ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, и Владимир Рабушко, начальник РОКАТ в Бобруйске УАВК филиала транспортной инспекции по Могилевской области. Олег Иванович и Владимир Ростиславович сообщили о контрольно-надзорной деятельности государственной автомобильной и транспортной инспекций в организациях города.

Затем слово взяла Людмила Рыбакова, главный государственный инспектор Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда. Людмила Викторовна информировала аудиторию о концепции «Нулевой травматизм» и новом в законодательстве об охране труда.

«Нулевой травматизм» основывается на 7 золотых правилах:

  1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
  2. Выявлять угрозы жизни и здоровью – контролировать риски.
  3. Определять цели – разрабатывать программы для реализации конкретных результатов.
  4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации.
  5. Обеспечить безопасность и гигиену на рабочих местах (например, при работе со станками и оборудованием).
  6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
  7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. Например, поощрять работников за соблюдение требований правил безопасности, премировать общественных инспекторов.

Заключительным спикером стала Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Людмила Григорьевна рассказала об осуществлении в организации общественного контроля общественными инспекторами по охране труда.

– «Нулевой травматизм» – это новый подход к организации профилактики, объединяющий четыре направления: безопасность, гигиену труда, охрану здоровья, благополучие работников на всех уровнях производства. Травма оказывает невероятный негативный эффект на отношение сотрудников к работе. Правила охраны труда написаны кровью. Главное – жизнь работников. Важнее всего – здоровье человека, а не экономические показатели. Каждый работает, чтобы жить, а не наоборот, – заключила городской профсоюзный лидер.

 

Виктор ЧАБАН, фото автора.

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »