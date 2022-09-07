Неделя нулевого травматизма: в Бобруйске прошел семинар по охране труда

7 сентября на базе районного центра культуры прошел семинар по охране труда «Безопасный труд!». На встрече присутствовали председатели первичных профсоюзных организаций предприятий и учреждений города, специалисты по охране труда, общественные инспекторы.

Мероприятие началось с выступления Марины Зотовой, заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета. Марина Михайловна рассказала о профилактической работе по охране труда как одной из эффективных форм предупреждения производственного травматизма, о внедрении в организации персонифицированного учета допускаемых работающими нарушений требований по охране труда.

Далее к присутствующим обратились Олег Фалецкий, госавтоинспектор ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, и Владимир Рабушко, начальник РОКАТ в Бобруйске УАВК филиала транспортной инспекции по Могилевской области. Олег Иванович и Владимир Ростиславович сообщили о контрольно-надзорной деятельности государственной автомобильной и транспортной инспекций в организациях города.

Затем слово взяла Людмила Рыбакова, главный государственный инспектор Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда. Людмила Викторовна информировала аудиторию о концепции «Нулевой травматизм» и новом в законодательстве об охране труда.

«Нулевой травматизм» основывается на 7 золотых правилах:

Стать лидером – показать приверженность принципам. Выявлять угрозы жизни и здоровью – контролировать риски. Определять цели – разрабатывать программы для реализации конкретных результатов. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации. Обеспечить безопасность и гигиену на рабочих местах (например, при работе со станками и оборудованием). Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. Например, поощрять работников за соблюдение требований правил безопасности, премировать общественных инспекторов.

Заключительным спикером стала Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Людмила Григорьевна рассказала об осуществлении в организации общественного контроля общественными инспекторами по охране труда.

– «Нулевой травматизм» – это новый подход к организации профилактики, объединяющий четыре направления: безопасность, гигиену труда, охрану здоровья, благополучие работников на всех уровнях производства. Травма оказывает невероятный негативный эффект на отношение сотрудников к работе. Правила охраны труда написаны кровью. Главное – жизнь работников. Важнее всего – здоровье человека, а не экономические показатели. Каждый работает, чтобы жить, а не наоборот, – заключила городской профсоюзный лидер.

Виктор ЧАБАН, фото автора.