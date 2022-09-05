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«Неделя нулевого травматизма» проводится с 5 по 9 сентября

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«Неделя нулевого травматизма» проводится с 5 по 9 сентября

В период с 5 по 9 сентября 2022 года проводится мероприятие «Неделя нулевого травматизма». Неделя нулевого травматизма проводится с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в организациях (недопущения ни одного случая травмирования в организациях в этот период) путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению.

Принципами проведения Недели нулевого травматизма являются: приоритет жизни работника и его здоровье; ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и соблюдение требований по охране труда; вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда; оценка и управление рисками на производстве; обучение и информирование работников по вопросам охраны труда.

Утверждён ПЛАН по проведению с 5 по 9 сентября 2022 г. мероприятия «Неделя нулевого травматизма».

На этой «неделе» поставлена цель - ни одного травмированного».

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