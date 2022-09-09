Неделя народного единства стартует в Бобруйском районе с 12 сентября

Учреждения образования, клубные учреждения, музей, библиотеки, детская школа искусств подготовили серию тематических мероприятий, которые пройдут с 12 по 17 сентября.

Кроме того, запланированы диалоги поколений, Единый день информирования, агитационный велопробег по памятным местам, открытие памятного знака в д. Думановщина в честь воинов 8-й Минской Краснознаменной стрелковой дивизии, принимавших участие в освободительном походе Рабоче-Крестьянской Красной армии в 1939 году в Западную Беларусь, а также многое другое

Напомним, День народного единства белорусы отметят уже на следующей неделе — 17 сентября. Этот государственный праздник учрежден Указом Главы государства от 7 июня 2021 года № 206. Дата выбрана не случайно: этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН.

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