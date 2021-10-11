Неделя белорусско-японской дружбы проходит в Беларуси 11-16 октября

В Беларуси 11-16 октября проходит Неделя белорусско-японской дружбы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Японии.

В Год народного единства японский фольклорный коллектив "Мандзюсяка" вместе с белорусскими артистами выступит с концертами в Минске, Могилеве, Молодечно, Брагине и Шклове. Ключевым мероприятием станет выступление коллектива в Большом зале Белгосфилармонии 16 октября.

Накануне выступлений артисты ознакомились с жемчужинами белорусской истории: Мирским и Несвижским замками, включенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Символично, что этот год отмечен 35-й годовщиной чернобыльской катастрофы и 10-й годовщиной аварии на АЭС Фукусима-1, трагедиями, тесно связавшими народы Беларуси и Японии", - сказали в дипломатической миссии.

Неделя проходит по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси и посольства нашей страны в Японии, а также при поддержке белорусских Министерства культуры и Министерства иностранных дел, Гомельского, Минского, Могилевского облисполкомов, Брагинского, Молодечненского и Шкловского райисполкомов, Президентского спортивного клуба, Белгосфилармонии и Белорусско-японского бизнес-клуба.