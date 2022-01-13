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Погода

Небольшой «ночной минус», около 0°С днем и мокрый снег ожидаются в первой половине следующей недели в Могилевской области

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Небольшой «ночной минус», около 0°С днем и мокрый снег ожидаются в первой половине следующей недели в Могилевской области

17 января (понедельник): временами осадки с преобладанием мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Ночью -4_+1°С.
Днем -2_+3°С.

18 января (вторник): на большей части территории снег. На отдельных участках дорог гололедица. Местами метель и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток 0_-5°С.

19 января (среда):  ночью местами кратковременный снег, днем на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.
Ночью -2_-7°С, при прояснениях до -11°С.
Днем -4 +1°С.

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